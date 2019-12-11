Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2020

Группа-победительница обошла пять конкурсантов, участвовавших в национальном отборе.

Стало известно, кто отправится на конкурс эстрадной песни "Евровидение-2020" от Украины. Национальный отборочный конкурс выиграла группа Go-A. Победителям удалось обойти певиц Jerry Hail и KRUTЬ, певцов David Axelrod, Khayat, а также группу Tvorchi.

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. В 65-м конкурсе эстрадной песни примут участие представители 41 страны-участницы.

Ранее мы сообщали о том, что музыкант Юрий Лоза подверг критике идею композитора Игоря Крутого о выступлении певца Тимы Белорусских на конкурсе "Евровидение-2020" от команды РФ. Лоза обосновал это тем, что для выступления от лица России Белорусских придется сменить гражданство.

Видео: Youtube/ Телеканал СТБ