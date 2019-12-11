Игорь Крутой предложил кандидата для участия в Евровидении

Однако, он не выбирает кандидата, а только высказывает свое мнение.

Композитор, певец и продюсер Игорь Крутой рассказал, кого бы отправил на музыкальный конкурс Евровидение-2020. Информация об Александре Панайотове шла не от него, отметил Крутой. Об этом сообщил "Стархит".

Игорь Крутой отметил, что почти все предложенные для конкурса певцы ему импонируют. Однако, сам бы он отправил исполнителя Тиму Белорусских. Композитор при этом сделал акцент, что он не хочет "влезать в эти игры, а просто высказывает свое мнение.

Ранее отправить на музыкальный конкурс предлагали певицу ZIVERT, группу Little Big, исполнителя Димаша Кудайбергена, Полину Гагарину или Александра Панайотова.