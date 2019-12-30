Конкурсант из России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Порядковый номер исполнителя будет известен позже.

Исполнитель из России выступит в первом полуфинале музыкального конкурса "Евровидение-2020". Об этом стало известно во время жеребьевки участников, пишут РИА Новости.

В этом году событие пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая. Порядковый номер российского исполнителя будет известен после объявления всех песен и участников конкурса. Известно, что в первом полуфинале выступят представители 17 стран. В их числе, кроме России, Белоруссия, Украина, Румыния, Хорватия, Литва, Кипр, Австралия и другие.

"Евровидение-2020" пройдет под лозунгом Open Up ("Откройся"). Участие в конкурсе примет 41 страна. В 2019 году победил Дункан Лоуренс с композицией Arcade.

Ранее мы писали, что Нидерланды отказались от названия "Голландия".