Нидерланды отказались от названия "Голландия"

Изменения вступили в силу в новом году.

С 1 января 2020 года название "Голландия" официально не существует. Реформа обойдется властям Нидерландов в 200 тыс. евро.

По мнению руководства страны, образ государства необходимо обновить. Оно отметило, что Голландия ассоциируется у туристов с наркотиками и улицей красных фонарей. Именно поэтому, новый имидж страны будет строиться вокруг названия Нидерланды.

Страну с таким названием будут представлять на конкурсе Евровидение-2020, Чемпионате мира по футболу 2020 и Олимпиаде-2020 в Токио.