Представлен логотип "Евровидения-2020"

Это круг, который состоит из флагов 41 стран-участниц.

Европейский вещательный союз представил официальный логотип "Евровидения-2020". Это круг, который состоит из флагов 41 стран-участниц. Они расположены в порядке первого участия в конкурсе.

По словам организаторов, логотип получился минималистичный, экспериментальный и инновационный. У него есть своя история, "он красочный и торжественный".

Так совпало, что первыми на конкурсе 1956 года выступали именно представители Нидерландов (страна-хозяйка конкурса в 2020 году). Поэтому в самом начале идут цвета голландского флага.

В следующем году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 65-й раз. Принимать гостей будет нидерландский Роттердам в период с 12 по 16 мая. Конкурс будет проходить под слоганом Open Up ("Откройся").

Ранее мы писали, что Венгрия отказалась принимать участие в "Евровидении-2020".

Фото: Instagram / eurovision

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest