Венгрия отказалась принимать участие в "Евровидении-2020"

По некоторым данным, это решение было принято на фоне критики ЛГТБ-сообщества в стране.

Венгрия решила не принимать участие в "Евровидении" в 2020 году. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на слова источника.

Пока официальной информации об отказе Венгрии от участия в песенном конкурсе не было. По некоторым данным, это решение было принято на фоне критики ЛГТБ-сообщества в стране. По мнению источника, это произошло из-за MTVA (государственной национальной общественной вещательной организации Венгрии), которая не приветствует позитивное освещение прав ЛГБТ.

В MTVA отметили, что вместо участия в "Евровидении" в 2020 году, организация поддержит "ценные произведения, созданные талантами венгерской поп-музыки".

В следующем году "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Ранее Владимир Пресняков-старший назвал имя наиболее подходящей кандидатуры от России.