Пресняков-старший рассказал, кто достоин представлять Россию на "Евровидении-2020"

Артист заявил, что абсолютно все в профессиональном сообществе сошлись на этой кандидатуре.

Владимир Пресняков-старший рассказал, кто достоин представлять Россию на "Евровидении" в 2020 году. По мнению музыканта, на Международный песенный конкурс в следующем году должен ехать Александр Панайотов. Об этом пишет "ФАН".

Пресняков-старший также прокомментировал желание Ольги Бузовой принять участие в "Евровидении". Он заявил, что "Ольга, конечно, трудяга", однако все в профессиональном сообществе сходятся на мнении, что ехать на конкурс в 2020 году должен Панайотов. Отмечается, что команда Филиппа Киркорова Dream Team может взять на себя продюсирование артиста.

"Евровидение" в 2020 году пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Ранее мы писали, что певица из Польши победила на Детском Евровидении.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest