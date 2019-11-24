Певица из Польши победила на Детском Евровидении

Конкурс прошел 24 ноября в польском городе Гливице.

Финал "Детского Евровидения - 2019" выиграла полячка Виктория Габор исполнившая песню Superhero. Молодая певица набрала в голосовании 278 баллов.

Второе место досталось 12-летнему Ержану Максиму из Казахстана (227 баллов), а третью позицию заняла испанка Мелани Гарсия (212 баллов). Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13-е место. Наши юные соотечественники исполнили песню A time for us и получили 72 балла.

Всего в конкурсе приняли участие представители 19 стран в возрасте до 15 лет. Отметим, что Польша уже во второй раз подряд берет первое место на "Детском Евровидении". В том году победу одержала 12-летняя Роксана Вегель.

Видео: YouTube / Junior Eurovision Song Contest