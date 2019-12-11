Лоза раскритиковал идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца

Лоза обосновал это тем, что для выступления от лица России Белорусских придется сменить гражданство.

Музыкант Юрий Лоза подверг критике идею композитора Игоря Крутого о выступлении певца Тимы Белорусских на конкурсе "Евровидение" от команды РФ. Об этом он сообщил в эфире НСН.

Лоза обосновал это тем, что для выступления от лица России Белорусских придется сменить гражданство. А в России, по мнению музыканта, хватает своих талантливых исполнителей.

Ранее композитор Игорь Крутой сказал, что отправил бы на Евровидение Тиму Белорусских. В это же время он подчеркнул, что это лишь его субъективное мнение.

В этом году международный музыкальный конкурс пройдут Роттердаме, Нидерланды, с 12 по 16 мая.