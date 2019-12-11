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Лоза раскритиковал идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца

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Лоза обосновал это тем, что для выступления от лица России Белорусских придется сменить гражданство.

Музыкант Юрий Лоза подверг критике идею композитора Игоря Крутого о выступлении певца Тимы Белорусских на конкурсе "Евровидение" от команды РФ. Об этом он сообщил в эфире НСН.

Лоза обосновал это тем, что для выступления от лица России Белорусских придется сменить гражданство. А в России, по мнению музыканта, хватает своих талантливых исполнителей.

Ранее композитор Игорь Крутой сказал, что отправил бы на Евровидение Тиму Белорусских. В это же время он подчеркнул, что это лишь его субъективное мнение.

В этом году международный музыкальный конкурс пройдут Роттердаме, Нидерланды, с 12 по 16 мая.

Теги: евровидение, крутой, лоза
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура, Музыка,

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