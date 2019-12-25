Стало известно, кто построит научно-хранительский центр для Кунсткамеры

Музей подвел итоги аукциона.

Победителем аукциона по строительству научно – хранительского центра для Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) стала московская компания "Амдтехнологии". Информация появилась на портале госзакупок.

Компания выиграла аукцион, предложив 5 310 152 546 рублей. Начальная цена контракта оценивалась в 5 331 478 460,18 рублей. За эту стоимость свои услуги предлагала петербургская компания "ВелесСтрой".

Центр будет располагаться на месте недостроенного НИИ прикладной астрономии РАН на Заповедной, 51/3. Через три года на этом месте должно появится хранилище музея. Согласно техническому заданию, здание будет состоять из 8 этажей, высота которого составит 40 метров. Общая площадь объекта – 25 тысяч квадратных метров.

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Фото: wikipedia.org