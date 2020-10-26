Реконструкция кинотеатра "Уран" в Петербурге обойдется ещё в 33 млн рублей

Информация появилась на портале госзакупок.

Бюджетное учреждение культуры "Петербург-кино" объявило конкурс на второй этап реконструкции кинотеатра "Уран". Информация появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать фасады и отмостки, провести внутреннюю отделку, поменять оконные и дверные заполнения, благоустроить территорию вокруг кинотеатра. Кроме того, подрядчик должен будет установить пожарную и охранную сигнализации, обновить кабельную систему и канализацию. Начальная цена контракта оценивается в 33 115 600,00 рублей. Подать заявку можно до 11 августа.

В прошлом году в здании демонтировали аварийные элементы и балки, провели гидроизоляцию фундамента, усилили стены, заменили кровлю и установили перекрытия. В Смольном заявили, что все работы планируется завершить в 2021 году, а открыть сам кинотеатр – в первом квартале 2022 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге реконструируют площадки "Адмиралтейских верфей".

Фото: yandex.ru