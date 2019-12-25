Здание было построено в 1913 году.

Детский кинотеатр "Уран" на Ярославском проспекте планируют открыть в 2022 году. Об этом стало известно в ходе объезда Выборгского района губернатором Петербурга Александром Бегловым. Градоначальник проверил ход капитального ремонта здания 21 ноября.

Как сообщила пресс-служба Смольного, здание, построенное в 1913 году, в последний раз капитально ремонтировали в 1953 году. Здесь отсутствуют подвальные помещения, сам бывший кинотеатр опирается на ленточный фундамент, состояние которого из-за времени значительно ухудшилось.

Капитальный ремонт продолжается – в здании демонтировали аварийные элементы и балки, провели гидроизоляцию фундамента, усилили стены. Уже заменена кровля, перекрытия устанавливаются. За второй этап работ в кинотеатре произведут отделку, ремонт фасада, смонтируют оборудование.

Все работы планируется завершить в 2021 году, а открыть сам кинотеатр – в первом квартале 2022 года. Губернатор Петербурга напомнил, что зал предусмотрен на 127 мест, а само здание после реконструкции должно соответствовать требованиям доступа для маломобильных жителей.

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Фото: Пул 78 / Telegram