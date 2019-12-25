Кунсткамера объявила конкурс на строительство научно – хранительского центра

Информация появилась на портале госзакупок.

Петербургский Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) в поисках подрядчика для строительства научно – хранительского центра. Информация появилась на портале госзакупок.

Центр будет располагаться на месте недостроенного НИИ прикладной астрономии РАН на Заповедной, 51/3. Через три года на этом месте должно появится хранилище музея. Согласно техническому заданию, здание будет состоять из 8 этажей, высота которого составит 40 метров. Общая площадь объекта – 25 тысяч квадратных метров.

Начальная цена контракта оценивается в 5 331 478 460,18 рублей. Заказчиком выступает компания "Единый заказчик в сфере строительства". Заявку на участие можно подать до 13 августа этого года.

О строительствее многофункционального научно-хранительского центра сотрудники музея заговорили ещё в июле прошлого года. Однако работы приостановили. Известно, что центр решили построить в связи с необходимостью обеспечить нужды хранения, изучения, реставрации и накопления уникальных музейных фондов.

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Фото: wikipedia.org