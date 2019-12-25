У Кунсткамеры появится многофункциональный научно-хранительский центр

Его построят на базе недостроенного здания.

Кунсткамера получит многофункциональный научно-хранительский центр. Он появится на Заповедной улице в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба петербургского филиала Главгосэкспертизы России.

Архив музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН появится на базе недостроенного объекта. Центр решили построить в связи с необходимостью обеспечить нужды хранения, изучения, реставрации и накопления уникальных музейных фондов. В его состав войдут хранительские, лабораторные и вспомогательные подразделения. Административный и Хранительский корпуса соединят подземным инженерным каналом и надземным переходом.

30 лет назад по этому адресу собирались возвести Специальной астрофизической обсерватории Академии наук СССР, но строительство растянулось на годы, а в 1998 году было окончательно остановлено.

Об условиях посещения Кунсткамеры можно узнать здесь.

Фото: Piter.TV