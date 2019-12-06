В Петербурге 14 июля откроют Кунсткамеру

Вход будет осуществляться по сеансам.

В Петербурге во вторник, 14 июля, открывают Кунсткамеру. Об этом сообщила пресс-служба музея антропологии и этнографии.

В учреждении посетителей будут принимать так, чтобы не провоцировать большого скопления людей. Вход будет осуществляться по сеансам, выбрать удобный день и час (10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 или 16.00) посещения можно на сайте музея.

В Кунсткамере настоятельно просят находиться в маске, при покупке билета в кассе раплачиваться картой или смартфоном. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра и придерживаться рекомендованного сотрудниками музея маршрута.

Музеи Петербурга рассказали, сколько посетителей потеряли за период карантина.

Фото: ВК/ Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии (Алексей Сёмочкин)