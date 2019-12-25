Музеи Петербурга рассказали, сколько посетителей потеряли за период карантина

Из-за потери посетителей некоторые культурно-развлекательные учреждения оказались практически на нуле.

В Петербурге с 6 июля один за одним начинают открываться культурные пространства, которые в период пандемии коронавируса были закрыты для посетителей в течение 3,5 месяцев. Piter. TV узнал, сколько посетителей, а соответственно и финансовых средств недополучили культурно-развлекательные учреждения города за данный период. Так как доходы многих учреждений являются коммерческой тайной, Piter.TV подсчитал самостоятельно потенциально недополученные доходы музеев, исходя из ожидаемого количества посетителей и официальной стоимости входных билетов. Все данные являются приблизительными, не включают возможную прибыль от сувенирной продукции, расходов на амортизацию и зарплаты сотрудникам и пр.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Государственный музей истории Санкт-Петербурга в связи с коронавирусной инфекцией был закрыт для посетителей с 19 марта до 6 июля 2020 года. Закрыты были не только музейные экспозиции, но и вся территория Петропавловской крепости и Заячьего острова.

В прошлом году за три месяца с апреля по июнь Государственный музей истории Санкт-Петербурга (включая Петропавловскую крепость и 7 филиалов) посетило 862 тысячи человек (из них 639 тысяч посетило Петропавловскую крепость). пресс-служба ГМИ СПб

Недополученные средства: Филиалы во время карантина могли бы посетить около 223 тысяч человек. В среднем, в музеи-филиалы взрослый билет стоит 200 рублей. Только на этих непроданных билетах ГМИ потенциально недополучил 44 миллиона 600 тысяч рублей. Это не включая экскурсии и различные программы в Петропавловской крепости.

Республика кошек и котов

В "Республике кошек и котов" доходы близки к нулю и период карантина там смогли пережить лишь благодаря волонтерами, спонсорам и просто любителям котов.

Что касается денег и гостей, ситуация с финансами у нас, конечно, катастрофическая. В прошлом году в высокий сезон – конец весны и лето – нас посещало более 3000 человек ежемесячно. Учитывая, что в этом году планировался Чемпионат Европы по футболу, мы ждали как минимум не меньший поток гостей. Цена билета к котам – 300-500 рублей плюс некоторую сумму приносила также сувенирная лавка и кафе. Этих денег вполне хватало на аренду, зарплату сотрудников, ветеринарное обслуживание и питание котов. пресс-служба "Республики кошек и котов":

Недополученные средства: Билеты в "Республику кошек и котов" стоят от 300 до 500 рублей. Для подсчета, возьмем в среднем 400 рублей. В прошлом году в гости к котам каждый месяц приходили около 3000 посетителей, то есть за 3 месяца 9000 человек. То есть в этом году "Республика кошек и котов" только из-за непроданных билетов могла не досчитаться порядка 3 600 000 рублей.

Музей "Русский Левша"

В музее "Русский Левша" также упомянули о финансовых проблемах, так как учреждение не получило ничего за март, апрель, май, июнь и начало июля. А для открытия по новым требованиям Роспотребнадзора требуется еще 200 тысяч рублей.

Нас просто закрыли и бросили на произвол судьбы, при том, что налоги за первый квартал года в апреле пришлось заплатить полностью, не имея дохода, а это не только 6% на упрощенке, это более 42% на зарплату каждого сотрудника, плюс текущая оплата недешевого отопления по середину мая включительно, коммунальные платежи, охрана, пожарная сигнализация, долевое участие, вывоз мусора с придомовых территорий. Из воздуха делать деньги и еду мы не умеем. Татьяна Ковша, основатель музея

"Музей Достоевского"

За 3,5 месяца карантина мы потеряли около 1/3 доходов. В мае-июне обычно бывает очень много посетителей. пресс-служба музея

Музей "Фаберже"

В прошлом году за период, аналогичный карантину, музей посетило около 209 тысяч человек. Несмотря на закрытие музея для посетителей, работа учреждения не прекращалась ни на один день. Экскурсионный отдел работал над созданием новых экскурсионных маршрутов и участвовал в разработке онлайн-проектов. За этот период количество просмотров образовательных выпусков и онлайн экскурсий в соцсетях музея (Facebook, Instagram, VK, Одноклассники) достигло рекордных показателей – 4 233 805 просмотров. Количество уникальных пользователей – 3 640 718 человек

Музей вернулся к приему посетителей 7 июля. Ежедневно музей посещает около 300 человек в день – это максимальное количество посетителей в условиях, соответствующих всем требованиям Роспотребнадзора. Директор музея Владимир Воронченко:

Недополученные средства: Взрослый билет в музей стоит 500 рублей, льготные билеты продаются по 250 рублей. Возьмем среднюю цену в 375 рублей. Если бы за данный период закрытия музея его посетили те же 209 тысяч человек, музей потенциально смог бы заработать на билетах примерно 78 миллионов 375 тысяч рублей.

Пандемия коронавируса сильно ударила по культурным учреждениям Петербурга, особенно по частным музеям и пространствам. В некоторых музеях финансовая ситуация стремится к нулю. И выживают сейчас такие учреждения только благодаря немногочисленным спонсорам.

Фото: Piter.TV; ВК/ Музей-квартира Александра Блока; ВК/ Музей Достоевского; ВК/ Музей Фаберже; ВК/ Музей "Русский Левша" в Санкт-Петербурге; ВК/ РЕСПУБЛИКА КОШЕК И КОТОВ