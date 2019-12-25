Музеи города откроются 6 июля

Некоторые музеи откроют свои двери с 7 и 12 июля.

Со следующего понедельника государственные музеи Северной столицы возобновят работу, сообщила пресс-служба Смольного.

С 6 июля откроются для посетителя Петропавловская крепость, Музей музыки в Шереметевском дворце, Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, Литературный музей "XX век" и ЦВЗ "Манеж". С 7 июля заработают Гатчинский дворец, Музей Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. С 12 по 15 июля начнут работу Исаакиевский собор и "Спас на крови", а также парк "Россия — моя история".

Посетителям будут измерять температуру, а также попросят соблюдать дистанцию и надевать СИЗ.

Ранее мы писали, что музеи и бассейны в Петербурге возобновляют работу с 6 июля.

Фото:Piter.TV