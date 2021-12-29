Стало известно, как себя чувствует бизнесвумен Полина Стрелец перед транспортировкой на родину

Девушке колят морфин, чтобы она не мучилась от боли.

Близкие петербурженки Полины Стрелец, которая пострадала в аварии на Бали, рассказали о самочувствии девушки в ее Instagram. Сегодня, 13 февраля, медики сняли с пациентки бинты. Сейчас больная находится без сознания.

Чтобы россиянка не мучилась от боли, ей вводят морфин и другие обезболивающие препараты. Кроме того, больной назначили лекарства, снижающие риск закупорки сосудов. Состояние девушки стабильное, хуже ей не становится. Родители петербурженки ждут дня, когда Полину доставят на родину.

Отметим, что помочь жительнице Северной столицы призвала зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она попросила депутата Михаила Романова взять под личный контроль транспортировку пациентки на родину. В воскресенье, 13 февраля, губернатор города на Неве Александр Беглов пообещал проследить за ситуацией и принять в ней участие. Кроме того, он выделит средства из резервного фонда правительства Петербурга, если в этом будет необходимость.

Ранее на Piter.tv: жительница Петербурга впала в кому после аварии на гидроциклах на Бали.

Фото: Instagram/ ps_polina_strelets