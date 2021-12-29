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Впавшую в кому на Бали петербурженку эвакуируют
Сегодня, 17:13
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Впавшую в кому на Бали петербурженку эвакуируют

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Транспортировка пострадавшей на родину обойдется в 15 млн рублей.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова поручила эвакуировать с Бали впавшуюв кому предпринимательницу из Петербурга. В ближайшее время девушку доставят в одну и российских больниц. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России".

Напомним, 24-летняя Полина Стрелец получила травмы во время активного отдыха. Петербурженка каталась на гидроцикле и попала в аварию. Ей сделали операцию на Бали, после чего был поврежден ее мозг. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии. Транспортировка пострадавшей на родину обойдется в 15 млн рублей. Эвакуацию и лечение девушки на территории России взял под контроль депутат Михаил Романов. 

Ранее на Piter.tv: сотрудник Росгвардии попал под машину в Купчино.

Фото: Instagram/ ps_polina_strelets 

Теги: бали, голикова, михаил романов, полина стрелец, пострадала на гидроциклах, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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