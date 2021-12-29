Впавшую в кому на Бали петербурженку эвакуируют

Транспортировка пострадавшей на родину обойдется в 15 млн рублей.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова поручила эвакуировать с Бали впавшуюв кому предпринимательницу из Петербурга. В ближайшее время девушку доставят в одну и российских больниц. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России".

Напомним, 24-летняя Полина Стрелец получила травмы во время активного отдыха. Петербурженка каталась на гидроцикле и попала в аварию. Ей сделали операцию на Бали, после чего был поврежден ее мозг. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии. Транспортировка пострадавшей на родину обойдется в 15 млн рублей. Эвакуацию и лечение девушки на территории России взял под контроль депутат Михаил Романов.

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Фото: Instagram/ ps_polina_strelets