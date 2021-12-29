Сотрудник Росгвардии попал под машину в Купчино

На помощь пострадавшему приехали его коллеги.

Мужчина попал под машину, когда переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора на улице Димитрова. Очевидцы утверждают, что пострадавшим оказался сотрудник Росгвардии. ДТП произошло в седьмом часу вечера 11 февраля.

Судя по кадрам, на место сразу же приехали коллеги росгвардейца. Предположительно, мужчина вместе с другим росгвардейцем находился на маршруте патрулирования. Второй человека успел отбежать, хотя его, возможно, тоже задело. Пострадавшим оказывали помощь медики "скорой помощи".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ребенок попал под электричку в Приморском районе. Спасти его не удалось.

Фото: ВКонтакте / Жизнь во Фрунзенском