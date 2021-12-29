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Ребенок попал под электричку в Приморском районе
Сегодня, 20:15
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Ребенок попал под электричку в Приморском районе

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Ребенок погиб.

В пятницу, 11 февраля, электричка Сестрорецк — Петербург сбила мальчика на перегоне "Лахта — Новая Деревня". Об этом сообщили в транспортной прокуратуре. 

По данным прокуратуры, вины машиниста нет. Ребенок переходил вместе с родителями пути в положенном месте, но на красный свет. 

Сообщается, что мальчик отбежал от родственников и его зацепила электричка. Ребенок погиб. 

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Дело передали в управление Следственного комитета по Петербургу.

Ранее мы писали, что за день двое человек попали под поезд в Шушарах. Прокуратура проводит проверку.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мальчик, ребенок, электричка сбила
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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