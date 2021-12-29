За день двое человек попали под поезд в Шушарах. Прокуратура проводит проверку

В этот же день тепловоз задел 83-летнюю пенсионерку, которая переходила пути не по переходу.

В четверг, 27 января, у железнодорожной станции "Шушары" два человека получили травмы после встречи с поездами. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после двух происшествий, сообщают в пресс-службе ведомства.

Так, накануне 40-летний петербуржец переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и на него наехал грузовой поезд. Его госпитализировали в травмами средней степени тяжести.

На той же станции в этот же день тепловоз задел 83-летнюю пенсионерку, которая переходила пути не по переходу. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу.

По результатам проверки прокуратуры будут приняты решения.

Ранее мы сообщали, что электричка насмерть сбила мужчину в Курортном районе. По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном для этого месте и разговаривал по телефону.

Фото: Piter.tv

