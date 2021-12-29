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Электричка насмерть сбила мужчину в Курортном районе
Сегодня, 11:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Электричка насмерть сбила мужчину в Курортном районе

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По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном для этого месте и разговаривал по телефону.

В Курортном районе Петербурга под колеса поезда попал мужчина, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

На 31-м километре 3-го пикета переезда Тарховка 22 января около полудня электричка "Петербург – Белоостров" насмерть сбила 43-летнего мужчину. По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном для этого месте и разговаривал по телефону.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на перегоне "Старая Деревня - Лахта" пенсионерка попала под электричку. По предварительной информации, она находилась вне зоны пешеходного перехода вблизи железнодорожных путей.

Фото: Piter.tv

Теги: поезд, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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