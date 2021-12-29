Электричка насмерть сбила мужчину в Курортном районе

В Курортном районе Петербурга под колеса поезда попал мужчина, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
На 31-м километре 3-го пикета переезда Тарховка 22 января около полудня электричка "Петербург – Белоостров" насмерть сбила 43-летнего мужчину. По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном для этого месте и разговаривал по телефону.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее на перегоне "Старая Деревня - Лахта" пенсионерка попала под электричку. По предварительной информации, она находилась вне зоны пешеходного перехода вблизи железнодорожных путей.
Фото: Piter.tv
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