Электричка насмерть сбила мужчину в Курортном районе

По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном для этого месте и разговаривал по телефону.

В Курортном районе Петербурга под колеса поезда попал мужчина, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

На 31-м километре 3-го пикета переезда Тарховка 22 января около полудня электричка "Петербург – Белоостров" насмерть сбила 43-летнего мужчину. По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном для этого месте и разговаривал по телефону.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на перегоне "Старая Деревня - Лахта" пенсионерка попала под электричку. По предварительной информации, она находилась вне зоны пешеходного перехода вблизи железнодорожных путей.

Фото: Piter.tv