На перегоне "Старая Деревня - Лахта" пенсионерка попала под электричку

Она находится в больнице.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования женщины на перегоне "Старая Деревня - Лахта". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на перегоне "Старая Деревня - Лахта", электричка наехала на пожилую женщину. Пострадавшей оказалась 71-летняя жительница Ленинградской области.

По предварительной информации, она находилась вне зоны пешеходного перехода вблизи железнодорожных путей. Заметив ее, машинист подавал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. В настоящее время пострадавшая госпитализирована.

Ранее вблизи станции Броневая электричка зацепила женщину.

Фото: Piter.tv