Вблизи станции Броневая электричка зацепила женщину

Пострадавшая госпитализирована в больницу с многочисленными травмами.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга проводят проверку по факту травмирования женщины вблизи станции Броневая. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

В среду, 15 декабря, в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Броневая электричка зацепила женщину.

Установлено, что 44-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не реагировала на сигналы. Машинист применил экстренное торможение, однако, женщину задело по касательной. Пострадавшая госпитализирована в больницу с многочисленными травмами.

Ранее вблизи станции Ижора на железнодорожных путях погибла пенсионерка.

Фото: Piter.tv