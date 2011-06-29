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Вблизи станции Броневая электричка зацепила женщину
Сегодня, 12:15
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Вблизи станции Броневая электричка зацепила женщину

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Пострадавшая госпитализирована в больницу с многочисленными травмами.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга проводят  проверку по факту травмирования женщины вблизи станции Броневая. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

В среду, 15 декабря, в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Броневая электричка зацепила женщину.

Установлено, что 44-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не реагировала на сигналы. Машинист применил экстренное торможение, однако, женщину задело по касательной. Пострадавшая госпитализирована в больницу с многочисленными травмами.

Ранее вблизи станции Ижора на железнодорожных путях погибла пенсионерка.

Фото: Piter.tv

Теги: броневая, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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