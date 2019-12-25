Вблизи станции Ижора на железнодорожных путях погибла пенсионерка

Установлено, что 62-летняя уроженка Ленинграда, услышав предупреждающий сигнал светофора и увидев приближающийся грузовой поезд, решила "ускорить" шаг и перебежать железнодорожный переезд.

Проводится проверка по факту травмирования женщины вблизи станции Ижора Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В понедельник, 13 декабря, в 8:30 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 19 км вблизи станции Ижора травмирована женщина.

Установлено, что 62-летняя уроженка Ленинграда, услышав предупреждающий сигнал светофора и увидев приближающийся грузовой поезд, решила "ускорить" шаг и перебежать железнодорожный переезд. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, наезда удалось избежать. Однако, в момент торможения поезда пожилая женщина поскользнулась и упала между путями. Не приходя в сознание, она скончалась на месте.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

С начала декабря на петербургской железной дороге выловили более 15 юных нарушителей.

Фото: pexels