С начала декабря на петербургской железной дороге выловили более 15 юных нарушителей

Как правило, подростки переходили пути в неположенном месте.

За первые почти две недели декабря в Петербурге выявили более 15 юных горожан от 8 до 17 лет, которые совершили различные нарушения на железной дороге, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Отмечается, что основная часть правонарушений касается перехода путей в неположенном месте. Сотрудники полиции провели профилактические беседы не только с нарушителями, но и их родителями. Важно понять, что такими действиями ребенок может навредить не только себе и своему здоровью, но и жизни постороннего человека.

В ходе рейда в рамках акции "Месяц транспортной безопасности" участникам вручили памятки о правилах безопасности.

Фото: Piter.tv