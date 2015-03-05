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С начала декабря на петербургской железной дороге выловили более 15 юных нарушителей
Сегодня, 11:25
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

С начала декабря на петербургской железной дороге выловили более 15 юных нарушителей

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Как правило, подростки переходили пути в неположенном месте.

За первые почти две недели декабря в Петербурге выявили более 15 юных горожан от 8 до 17 лет, которые совершили различные нарушения на железной дороге, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Отмечается, что основная часть правонарушений касается перехода путей в неположенном месте. Сотрудники полиции провели профилактические беседы не только с нарушителями, но и их родителями. Важно понять, что такими действиями ребенок может навредить не только себе и своему здоровью, но и жизни постороннего человека.

В ходе рейда в рамках акции "Месяц транспортной безопасности" участникам вручили памятки о правилах безопасности. 

Фото: Piter.tv

Теги: вокзалы, железная дорога, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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