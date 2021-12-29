Губернатор Петербурга пообещал помочь жительнице Северной столицы, которая пострадала на Бали

Александр Беглов взял под личную ответственность транспортировку девушки.

В Петербурге помогут пострадавшей на Бали бизнесвумен Полине Стрелец, которая впала в кому после аварии на гидроциклах. Об этом заявил глава города Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Губернатор Северной столицы взял под личный контроль проблему оказания медпомощи петербурженке и транспортировки пациентки на родину. Он пообещал выделить средства из резервного фонда правительства города, если в этом будет необходимость.

Напомним, в январе предприниматель Полина Стрелец отправилась отмечать день рождения на Бали. Там девушка получила травмы во время активного отдыха. Ей сделали операцию, после чего был поврежден ее мозг. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова поручила эвакуировать с Бали впавшую в кому предпринимательницу.

Фото: Instagram/ ps_polina_strelets