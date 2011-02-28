Стало известно, где можно сделать прививку от ковида в новогодние праздники

Привиться в праздничные смогут петербуржцы как в поликлиниках, так и в торговых центрах.

В понедельник вечером, 20 декабря, комитет по здравоохранению опубликовал список пунктов вакцинации, которые буду работать на Рождественской неделе.

Привиться в праздничные смогут петербуржцы как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Полный перечень работающих пунктов опубликовал на своем сайте комитет по здравоохранению Петербурга.

Отметим, что в Адмиралтейском районе можно привиться в ТК "ПИК", в Выборскогом - в ТЦ "Озерки", "Европолис", "Норд", "Гранд Каньон", в Центральном - в ТЦ "Невский". Полный список пунктов с адресами и графиками работы можно найти на сайте комздрава.

В Петербурге открыли специальный обсерватор для больных коронавирусом новым штаммом "омикрон". По словам Беглова, новый обсерватор для контактных со штаммом "омикрон" работает на базе пансионатов "Балтиец" и "Заря".

На прошлой неделе в управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, что в городе зафиксировали два случая заражения штаммом "омикрон". Штамм выявили у двух россиян, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану. Их изолировали в инфекционный стационар в индивидуальные боксы.

В понедельник, 20 декабря, Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге. Согласно документу, в больницах развернуто 8 002 койки для больных COVID-19. В пятницу, 18 декабря, их было 7 852. В настоящее время в стационарах находятся 6 045 человек (свободно 40% инфекционных коек для больных коронавирусом).

Фото: Piter.tv