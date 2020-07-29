Стала известна причина столкновения грузовых поездов у станции "Купчинская"

Столкновение произошло 28-го июля в 13:55.

Стала известна причина столкновения двух поездов на железной дороге у станции "Купчинская", которое произошло днем 28-го июля. Piter.TV получил документ от источника, подтверждающий причины произошедшего.

Информация о том, что один из машинистов проехал на запрещающий сигнал, подтвердилась. Об этом Piter.TV сообщил еще вчера, после инцидента.

Как стало известно, один из поездов (№3812) отправился со станции Шушары в 13:41. Дежурная по станции "Купчинская" попыталась связаться с машинистом, однако ответа не получила. Другой поезд выехал в 13:47 со станции Рыбацкое (№1255).

Спустя небольшой отрезок времени, в 13:54, первый поезд проехал на запрещающий сигнал. Машинист локомотива, который выехал из Рыбацкого, попытался предотвратить столкновение и применил экстренное торможение, однако его не удалось избежать. В 13:55 поезда врезались друг в друга. Оба двигались со скоростью около 20 км/час. Инцидент произошел в районе Малой Балканской улицы. В результате "аварии" с рельс сошли три локомотива и один полувагон. По предварительным данным, ущерб от происшествия оценивается как крупный. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Машинист поезда №3812 был госпитализирован в НИИ скорой помощи Джанелидзе несмотря на то, что повреждений у него не было обнаружено.

Сейчас движение грузовых поездов восстановлено.

Видео: ОЖД, ГУ МЧС по Петербургу