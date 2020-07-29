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СК возбудил уголовное дело после столкновения двух электровозов в Петербурге

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В результате ЧП был причинен ущерб в крупном размере, также пострадал один из машинистов.

Сотрудники петербургского следственного отдела на транспорте СЗ СУ СК РФ после столкновения поездов у грузовой станции Купчинская возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Об этом сообщила пресс-служба СК.

В результате ЧП был причинен ущерб в крупном размере, также пострадал один из машинистов, он был госпитализирован в больницу.

Авария произошла накануне в 14:00 у грузовой станции, пассажирские поезда там не ходят. Составы столкнулись по касательной, произошел сход трех локомотивов и одного пустого вагона. Один машинист попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, второй пострадавший с гипертоническим кризисом от госпитализации отказался.

Тем временем на станции завершаются работы по подъему сошедшего поезда.

Видео: ОЖД

Теги: ожд, следком, сход поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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