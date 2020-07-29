На станции Купчинская завершаются работы по подъему сошедшего поезда

ЧП произошло накануне вечером.

Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД) заканчивают подъем подвижного состава, сошедшего на станции Купчинская 28 июля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

К утру 29 июля были подняты электровоз, вагон, одна секция второго электровоза. Продолжаются работы по подъему второй секции, восстановлению пути, стрелок, контактной сети.

В работах участвуют более 180 человек с привлечением спецтехники, в том числе восстановительных поездов станций Волковская и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.

Фото и видео: ОЖД