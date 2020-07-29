На станции Купчинская завершаются работы по подъему сошедшего поезда

Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД) заканчивают подъем подвижного состава, сошедшего на станции Купчинская 28 июля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
К утру 29 июля были подняты электровоз, вагон, одна секция второго электровоза. Продолжаются работы по подъему второй секции, восстановлению пути, стрелок, контактной сети.
В работах участвуют более 180 человек с привлечением спецтехники, в том числе восстановительных поездов станций Волковская и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.
Фото и видео: ОЖД
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