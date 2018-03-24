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На Малой Балканской два поезда сошли с рельс

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Во вторник, 28 июля, в 14:39 на железнодорожной станции Купчинская с рельс сошел поезд, сообщило региональное управление МЧС.

Уточняется, что произошло касательное столкновение двух грузовых составов, вследствие чего два электровоза и один пустой полувагон сошли с рельс. Движение пассажирских поездов организовали по резервному маршруту. По предварительной информации, никто не пострадал. Источник Piter.TV сообщил, что один из машинистов проехал на запрещающий сигнал. Подтвержденной информации об обстоятельствах произошедшего, пока нет.

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Видео: 112 / Telegram 

Теги: поезд сошел с рельс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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