На Малой Балканской два поезда сошли с рельс

По предварительной информации, никто не пострадал.

Во вторник, 28 июля, в 14:39 на железнодорожной станции Купчинская с рельс сошел поезд, сообщило региональное управление МЧС.

Уточняется, что произошло касательное столкновение двух грузовых составов, вследствие чего два электровоза и один пустой полувагон сошли с рельс. Движение пассажирских поездов организовали по резервному маршруту. По предварительной информации, никто не пострадал. Источник Piter.TV сообщил, что один из машинистов проехал на запрещающий сигнал. Подтвержденной информации об обстоятельствах произошедшего, пока нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге предотвратили массовое самоубийство.

Видео: 112 / Telegram