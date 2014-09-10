Движение по пути следования поезда "Мурманск – Петербург" восстановлено

Глава РЖД поручил наградить бригаду поезда №11, который ранее попал в аварию.

Первый пассажирский поезд прошел через станцию Княжая после происшествия на железнодорожных путях в Мурманской области. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Пассажирский состав №11 прошел по месту вчерашней аварии следом за грузовым поездом. Пока что движение по данному пути будет осуществляться в реверсивном режиме. Восстановительные работы на месте происшествия продолжаются.

Также стало известно, что глава РЖД Олег Белозеров поручил представить к наградам бригаду попавшего в аварию поезда №11. Руководитель компании отметил профессионализм работников состава и похвалил их грамотные действия во время чрезвычайного происшествия. Кроме того Белозеров предложил отметить пассажиров, которые не остались в стороне и вместе с проводниками помогали в эвакуации.

Тем временем стало известно, что в результате инцидента со столкновением двух поездов в Мурманской области погибло 2 пассажира.

Видео: Октябрьская железная дорога