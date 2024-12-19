В результате происшествия с поездом №11 Мурманск – Санкт-Петербург погибли 2 человека

Пострадал 31 человек, из них 5 детей.

По уточнённой информации на утро 19 декабря, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск – Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

В больницы госпитализировано 14 человек, из них 4 – человека в тяжёлом состоянии. Погибших – двое. В больнице скончался ещё один пассажир.

Родственникам погибших компания РЖД выплатит по 2 млн 200 тысяч рублей. Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте – 500 тысяч рублей.

Всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 000 бонусных баллов.

Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании "СОГАЗ". Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона 8-800-333-08-88.

Также ж/д компания готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях.

Видео: Piter.tv