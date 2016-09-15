В результате схода поезда с рельс в Мурманской области погибла женщина

Она скончалась в машине скорой помощи.

В пресс-службе РЖД сообщили о смерти одного из пострадавших пассажиров сошедшего с рельс состава поезда "Мурманск – Санкт-Петербург". Им оказалась женщина, личность которой в данный момент устанавливается.

Приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким. Железнодорожники искренне разделяют ваше горе. РЖД сделают всё, чтобы оказать семье необходимую поддержку. Родственникам погибшей компания выплатит 2 млн 200 тыс рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ". РЖД Санкт-Петербурга

Прочим пострадавшим пассажирам РЖД также обещало сделать выплаты. Госпитализированным в результате происшествия людям компания выплатит по 1 млн рублей, а тем, кто обратился за медицинской помощью на месте – по 500 тыс рублей. Всем пострадавшим также предлагают возможность лечения и реабилитации за счет компании.

Кроме того в РЖД пообещали возместить полную стоимость билетов и начислить по 20 тыс бонусных баллов всем пассажирам сошедшего с рельс поезда.

В настоящий момент поезд №11 последовал дальше по маршруту.

Ранее сообщалось, что в инциденте с поездом пострадало 11 человек.

Фото: Piter.TV