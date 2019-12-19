В Петербурге предотвратили массовое самоубийство

Одного человека доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в тяжелом состоянии, еще двух спугнули.

В центре Петербурга сотрудники экстренных служб предотвратили суицид троих людей. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах. Правоохранителям поступила информация о готовящемся массовом самоубийстве на четвертом этаже дома № 32 в Басковом переулке. Одного человека доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в тяжелом состоянии, двое других, предположительно, сбежали, когда услышали поднимающихся по автолестнице сотрудников экстренных служб. В Колпино мужчина порезал сожительницу ножом и пытался совершить самоубийство. Фото: Piter.TV