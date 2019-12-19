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В Петербурге предотвратили массовое самоубийство
Сегодня, 14:11
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nastya960

В Петербурге предотвратили массовое самоубийство

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Одного человека доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в тяжелом состоянии, еще двух спугнули.

В центре Петербурга сотрудники экстренных служб предотвратили суицид троих людей. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранителям поступила информация о готовящемся массовом самоубийстве на четвертом этаже дома № 32 в Басковом переулке.

Одного человека доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в тяжелом состоянии, двое других, предположительно, сбежали, когда услышали поднимающихся по автолестнице сотрудников экстренных служб.

В Колпино мужчина порезал сожительницу ножом и пытался совершить самоубийство.

Фото: Piter.TV

Теги: басков переулок, самоубийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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