В Колпино мужчина порезал сожительницу ножом и пытался совершить самоубийство

В тяжелом состоянии пару увезли в больницу.

Во вторник, 21 июля, около 10 часов утра в службу "112" обратилась жительница Колпино и сообщила о двух окровавленных людях, которые сидят на скамейке возле одного из домов города. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Оказалось, что между двумя сожителями возникла ссора, в ходе которой вспыльчивый мужчина схватил канцелярский нож и нанес своей женщине несколько ударов в шею. После этого он решил покончить жизнь самоубийством, порезав себе шею.

На место происшествия оперативно прибыли медики. Пару увезли в больницу в тяжелом состоянии. Стражи порядка изъяли смывы вещества бурого цвета и тот самый канцелярский нож. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Фото: Piter.TV