Ранее на этой станции столкнулись два состава, есть пострадавшие.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что на станции "Купчинская" вновь запущено движение грузовых составов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В настоящий момент, подъем составов продолжается. На месте работают 180 человек.

Напомним, что ранее на этой станции составы столкнулись по касательной, произошел сход трех локомотивов и одного пустого вагона. Один машинист попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, второй пострадавший с гипертоническим кризисом от госпитализации отказался.

Ранее мы сообщали о том, что СК возбудил уголовное дело после столкновения двух электровозов в Петербурге.

Видео: ОЖД