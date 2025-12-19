"Локомотив" продлил серию побед обыграв СКА в Петербурге

СКА снова уступил ярославцам и обновил антирекорд серии поражений.

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата "Фонбет" Континентальной хоккейной лиги, встреча прошла в Санкт Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

Матч состоялся 27 января и начался в 19:44 по московскому времени. В составе "Локомотива" шайбы забросили Максим Шалунов на первой и шестидесятой минутах встречи, а также Александр Радулов, отличившийся на тридцать четвертой минуте. Единственную шайбу в составе СКА на последней минуте матча забросил Рокко Гримальди. Игра была приурочена к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Петербургский клуб вышел на лед в специальном комплекте формы, подготовленном к памятной дате.

Победа над СКА стала для "Локомотива" третьей подряд. Ранее ярославская команда обыграла минское "Динамо" со счетом 2:1 и московский "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме. СКА потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате. Последнюю победу команда одержала 16 января. В рамках неудачной серии петербургский клуб уступил "Сочи" со счетом 1:2, минскому "Динамо" 3:4, "Спартаку" 1:2 и "Торпедо" 0:6. После матча с нижегородской командой тренерский штаб СКА покинули помощники главного тренера Владимир Филатов и Максим Семенов.

После 51 матча "Локомотив" набрал 69 очков и занимает первое место в Западной конференции. СКА провел 48 встреч, заработал 53 очка и располагается на восьмой позиции.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: pxhere.