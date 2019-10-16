Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

В Минздраве рассказали, как изменилась продолжительность жизни за последний год.

В Минздраве России рассказали о статистике смертности и продолжительности жизни населения страны. На данный момент средний возраст россиян превышает 73 года. При этом сами жители России надеются должить минимум до 87 лет.

Продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,7 года по сравнению с 2018 годом. По данным от Вероники Скворцовой, средний возраст женщин возрос до 78,5 лет. У мужчин показатель чуть ниже - 68,5 лет.

Материнская смертность в стране снизилась в пять раз, а младенческая - в 3,6 раз. За последние восемь месяцев зафиксировано плавное снижение гибели новорожденных. Также в России установлен историческим минимум по смертности из-за туберкулеза. От данного заболевания умерли 5,1 человек на каждые 100 тысяч населения, это на 13,6% ниже показателей в прошлом году.

Ранее Piter.tv писал о том, что итальянские врачи назвали продукты, которые надо есть, чтобы быть долгожителем.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова