Наибольшими оптимистами в данном вопросе оказались жители Москвы.

Большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет. Москвичи и севастопольцы надеются дотянуть до 92 лет. В топ-пять также входят жители Омска, которые рассчитывают умереть не раньше 87 лет и Оренбурга - в 86 лет. В Санкт-Петербурге средний ожидаемый возраст составляет 85,8 лет. Такие результаты показал негосударственный пенсионный фонд от "Сбербанка".

Жители страны рассказали, что планируют достичь долголетия за счет правильного питания. Около 64% опрошенных следят за здоровьем. Треть из них занимаются спортом, 58% соблюдает диету. Около 12,5% хотели бы бросить курение и употребление алкогольных напитков.

Напомним, что согласно сведениям от Министерства здравоохранения, за последние 20 лет в России увеличилась продолжительность жизни. Показатель повышен на 7,7 года. В рамках выполнения национального проекта "Здравоохранение", чиновники рассчитывают увеличить норму до 80 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что возможность выбирать пенсионный возраст может привести к повышению бедности.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Sikana English, VICE News, Channel 4