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Эксперт: возможность выбирать пенсионный возраст может привести к повышению бедности
Сегодня, 22:41
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nadezhda_sib

Эксперт: возможность выбирать пенсионный возраст может привести к повышению бедности

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По мнению одного из российских чиновников, из-за раннего выхода на пенсию граждане будут получать меньше денег.

В России обсуждается вопрос введения индивидуального возраста выхода на пенсию. Глава департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнатьев считает, что это повысит уровень бедности в стране, передало "Экономика сегодня"

Вариант перехода на индивидуальный пенсионный возраст будет возможен с появлением накопительной системы. Игнатьев отметил, что, чем раньше человек выходит на пенсию, тем ниже будет размер выплат, что скажется на благосостоянии россиян. 

"Подобный индивидуальный выход на пенсию применяется во Франции и Германии, но там выше уровень пенсионного обеспечения", 

- сказал чиновник. 

Инициатива принадлежит профессору Высшей школы экономике Евгению Гонтмахеру. Мужчина предложил гражданам самостоятельно выбирать, в каком возрасте они хотят уйти на пенсию. Это подразумевает, что россиянам нужно будет следовать обязательным условиям, например, отработать 30 лет или вложить в пенсионную систему страны определенную сумму. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 2022 года россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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