С 2022 года россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет

Минтруд разрабатывает сервис "Пенсия онлайн", который поможет контролировать все данные, необходимые для назначения выплат по старости.

С 2022 года россияне от 45 лет смогут контролировать, насколько полно и точно собираются сведения для начисление пенсии, через сервис "Пенсия онлайн". Его разработкой занимается Минтруд. Об этом пишут "Известия".

Сейчас проверять информацию можно через личный кабинет на сайте ПФР. Однако об этой услуге знают далеко не все. Кроме того, сервис не присылает уведомлений о существовании такой возможности. Это приводит к тому, что некоторые граждане сталкиваются с ошибками учета стажа в момент оформления пенсии.

Сервис "Пенсия онлайн" позволит заблаговременно узнать необходимую информацию о трудовой деятельности. Если пользователь найдет ошибку в своих данных, то он сможет подать заявление в ПФР.

Ранее Минтруд предложил добавить новые основания для назначения досрочной пенсии.

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