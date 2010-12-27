Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше

За 19 лет россияне увеличили продолжительность жизни на 7,7 лет.

Министр здравоохранения России рассказала об изменениях продолжительности жизни. Вероника Скворцова объяснила, что за последние 19 лет наблюдается рост жизнедеятельности. Показатель увеличился на 7,7 года.

При этом спикер отметила, что материнская смертность упала в 4,9 раз. Гибель младенцев медикам удалось сократить в 3,6 раз. Среди улучшений чиновница отметила снижения уровня смертности из-за туберкулеза. Теперь россияне умирают в 4 раза реже от этого заболевания. Положительные результаты сказались на употреблении табака, который подростки стали курить реже.

Это не значит, что мы не видим недостатков, имеющихся на сегодня. Мы боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно объясняет Скворцова

Сейчас министерство делает акцент на профилактике болезней трудоспособного населения. Чиновники считают, что проще и менее затратно предотвратить распространение недуга, чем заниматься его ликвидацией.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав хочет дать возможность бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

