Минздрав хочет дать возможность бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Новая система может вступить в силу уже в 2022 году.

В Минздраве России разрабатывают проект, который позволит гражданам бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства выписанные врачом жизненно необходимые лекарства. Об этом "Российской газете" сообщил министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По словам главы ведомства, представители правительства планируют расширить список людей, имеющих льготные права на получение медикаментов. Новая система может вступить в силу уже в 2022 году. Также в Минздраве рассматривают и другие варианты. В частности введении бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до совершеннолетия.

Напомним, что эксперименты с расширениями льготной категории уже проводились в Омске и Кирове. Скворцова отметила, что их результатом стало снижение смертности и сокращение числа вызовов скорой помощи.