Итальянские врачи назвали продукты, которые надо есть, чтобы быть долгожителем

Особую роль в этом играет цвет продуктов.

Правильный рацион питания является залогом долгой жизни. Об этом рассказали диетологи из Италии, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет.



Эксперты порекомендовали есть пищу, богатую белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. В частности они отметили полезность овощи и фрукты синего, фиолетового, красного и оранжевого цвета. Итальянцы советуют сутра пить свежевыжатый сок и есть горсть орехов. На протяжение всего дня они рекомендуют употреблять, 1 грамма белка на килограмм веса.

К полезным продуктам диетологи относят баклажаны, инжир, чернику, помидоры, морковь, перец, гранат, тыкву, киви и другие овощи и фрукты.

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