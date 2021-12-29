Спутники Starlink, падающие из-за космической бури, попали на видео

Компания потеряет 40 из 49 запущенных на орбиту аппаратов.

Спутники американского бизнесмена Илона Маска, падающие из-за космической бури, попали на видео. Ролик быстро распространился по социальным сетям. Кадры из Пуэрто-Рико получила камера, которая принадлежит Обществу астрономов Карибского бассейна. Известно, что необычное явление с падением аппаратов связи сети Starlink зафиксировано 7 февраля в 02:40 утра по местному времени (в 09:40 утра по московскому времени).

Сорок спутников, падающих за неделю – уникальный случай. На этой неделе шансы увидеть сход спутника велики как никогда для любого человека между 53 северной и южной широтами. Марко Лангбрук, астроном из Нидерландов

Астрономы добавили, что представленные падающие объекты являются частью потерянных компанией SpaceX часть запущенных 3 февраля 49 космических аппаратов. Специалисты сообщили о том, что 40 из 49 устройств упадут с орбиты с сгорят в атмосфере из-за сильного геомагнитного шторма.

На трехминутом видео наблюдатели запечатлели два разделенных одной минутой входа в атмосферу частей одного и того же спутника. Два устройства двигались в единой плоскости.

SpaceX собирается провести порядка 50 ракетных запусков в 2022 году.

Фото и видео: Youtube/kevinizooropa