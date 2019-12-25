Российские эксперты считают, что границы откроются не раньше сентября-октября.

Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию. Об этом заявили представители Ассоциации туроператоров России. Специалисты отметили, что на данный момент власти Италии проявляют лояльную позицию по отношению к открытию границ и восстановлению туристического потока из РФ. Однако сроки допуска путешественников напрямую зависят от Кремля (по открытию границ для выезда из страны) и восстановления международного авиасообщения.

В АТОР считают, что туристы из России смогут приехать в Италию не раньше сентября или даже октября. Некоторые специалисты дают более оптимистичный прогноз. Они считают, что государственные границы откроют в конце июля. Местные власти готовят соглашения по "туристическим коридорам " с Германией, РФ и КНР. В Италии 1 июня заявили, что ждут путешественников из РФ с 15 июня.

Напомним, что россияне предпочитают отдыхать в Италии в бархатный сезон и осенний период. Сейчас туристы откладывают поездки из-за неуверенности в том, когда будут открыты границы.

Путин предложил оценить ситуацию вокруг открытия зарубежных границ.