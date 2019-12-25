В Госдуме назвали возможные сроки открытия пляжей

По стране пляжи могут открыться к 1 июля.

В Госдуме России назвали возможные сроки открытия пляжей. Об этом в интервью журналистам "Парламентской газеты" рассказал руководитель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат объяснил, что практически по всей РФ пляжи будут доступны для посетителей с первого июля. Парламентарий добавил, что туристический сезон в стране состоится "несмотря ни на что".

Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки Михаил Дегтярев, глава комитета ГД по туризму

Эксперт напомнил, что зарубежный туризм на данный момент власти РФ считают небезопасным. Спикер рекомендовал гражданам страны обратить внимание на внутренний туризм. Это позволит "оздоровить" отрасль.

В Турции оценили сроки запуска авиасообщения с Россией.